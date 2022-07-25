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Blu Radio  / Fleteo

Fleteo

Capturados presuntos fleteros en Medellín.jpg
Antioquia

Ladrones confundieron talonarios con dinero y siguieron a hombre para atracarlo en Medellín

Fleto en Barbosa, Santander, un hombre fue capturado
Santanderes

Policía recupera más de 15 millones robados en un fleteo en Barbosa, Santander

FOTO LADRONES CAPTURADOS - POLICÍA BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Capturan a dos ladrones tras dejar herido a hombre que recogía a su hijo en Bucaramanga

Intento de fleteo en Engativá, Bogotá
Bogotá

Frustran violento fleteo en Bogotá: ladrones iban tras hombre de 60 años y se llevaron sorpresa

FOTO FISCALIA HOMICIDIOS.jpg
Santanderes

Dos hombres asesinados en Bucaramanga y un ciudadano herido tras fleteo en Piedecuesta

Captura.png
Bogotá

Juez liberó peligrosos fleteros por “falta de antecedentes” en Bogotá: así atracaban

arma de fuego.jpg
Santanderes

Millonario fleteo en Bucaramanga: robaron más de $68 millones tras retiro bancario en San Francisco

Caso de fleteo en Girardota, Antioquia.jpg
Antioquia

Buscan a fletero que robó $18 millones a hombre en muletas en Girardota, Antioquia

FOTO PISTOLA - CREDITO AFP.jpeg
Santanderes

Millonario fleteo en Bucaramanga: criminales en moto le robaron $35 millones a comerciante

Banda Los Efectivos.jpeg
Santanderes

Capturaron a tres hombres que habían robado en varios municipios de Santander

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