El seguimiento a través de cámaras de seguridad y un sistema tecnológico de identificación de vehículos permitió a las autoridades capturar en flagrancia a dos hombres señalados de cometer un hurto mediante la modalidad de fleteo en Medellín.La reacción policial se activó luego de que los sospechosos intimidaran con un arma de fuego a un ciudadano que acababa de salir de una entidad bancaria y huyeran en una motocicleta.Según la información del caso, los presuntos delincuentes habrían observado a la víctima cuando saliendo de la sucursal financiera guardaba dos talonarios en un bolso. Al parecer, creyeron que llevaba consigo el dinero y decidieron seguirlo para atracarlo.Una vez abordaron al ciudadano, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron el bolso y un teléfono celular. Tras cometer el hurto, escaparon en una motocicleta, pero empezaron a ser rastreados en su recorrido.El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa resaltó que las cámaras vinculadas a la línea de emergencias 123 con reconocimiento de placas facilitaron la identificación del vehículo utilizado en la huida."Hay una instrucción totalmente clara, tenemos que seguir trabajando cada vez más para proteger a la gente, para atacar el hurto, que es uno de los delitos que hemos priorizado, y para perseguir a quienes creen que pueden salir a las calles a intimidar y a robar, y crean que no les va a pasar nada.La operación terminó con la captura de ambos hombres, quienes fueron sorprendidos en flagrancia. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego y recuperaron los elementos que, presuntamente, habían sido hurtados: el bolso, los dos talonarios y el teléfono celular.Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos como hurto calificado y agravado, así como porte de armas de fuego.