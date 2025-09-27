Tras más de 15 años, capturan a presunto responsable de un homicidio en medio de un fleteo

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a Nelson Lascarro Camargo, de 41 años, señalado de cometer un violento fleteo en el año 2010. La detención se produjo en la calle 30 con carrera 18, en pleno centro de la ciudad, donde unidades de la Sijín materializaron una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas.

De acuerdo con las investigaciones, Lascarro está vinculado a los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2010, cuando Ramiro Barrios Canal, de 54 años, fue asesinado tras retirar cerca de 20 millones de pesos de una entidad bancaria.

La víctima, que se desplazaba junto a su nuera, fue interceptada por dos hombres en motocicleta en inmediaciones del patinódromo de la Ciudadela Real de Minas, cuando se detuvieron a recoger a una niña que realizaba prácticas deportivas.

En medio del asalto, la víctima intentó defenderse con un revólver para evitar el hurto y defender a su familia, pero recibió un disparo en el pecho. Aunque alcanzó a ser trasladado a la Policlínica, ubicada en inmediaciones del lugar, llegó sin signos vitales.



Tras un proceso investigativo, Lascarro Camargo era requerido por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, tentativa de hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Además, según la Policía, cuenta con un amplio prontuario delictivo que incluye anotaciones por homicidio, hurto, porte ilegal de armas e incluso fuga de presos.

Las autoridades lo señalan como un actor criminal reincidente con participación en distintos casos de fleteo en Santander.

El hecho marcó a la comunidad, quienes por años han exigido justicia ante este y otros casos en iguales circunstancias, y puso en evidencia el accionar de las bandas dedicadas al fleteo en Bucaramanga.

Con esta captura, la Policía destacó que se logra avanzar en un caso que permaneció más de 15 años en investigación.