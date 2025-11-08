En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fleteo a 200 metros de un CAI: a una pareja le robaron 26 millones en Manizales

Fleteo a 200 metros de un CAI: a una pareja le robaron 26 millones en Manizales

Cuatro hombres armados en moto los interceptaron a metros de un CAI y los intimidaron con armas de fuego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad