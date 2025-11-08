Fleteo a 200 metros de un CAI: a una pareja le robaron 26 millones en Manizales

Cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas le hurtaron 26 millones de pesos a una pareja que acababa de retirarlos de una entidad bancaria en el centro de Manizales. El hecho generó gran preocupación entre los ciudadanos del sector, debido a la manera en que se desarrolló el asalto y la cercanía con un puesto de Policía.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas retiraron el dinero dentro del Centro Comercial Fundadores, una zona de alta afluencia de personas, y posteriormente se desplazaron en un automóvil particular hacia el sector del Cable.

Este es uno de los puntos más transitados y comerciales de la ciudad. Sin embargo, al detenerse en una bahía de parqueo, fueron interceptadas por los asaltantes que se movilizaban en dos motocicletas.

Según testigos, una de las motocicletas llegó en sentido de bajada y la otra en sentido de subida, cerrando el paso al vehículo. Los parrilleros descendieron rápidamente y, tras intimidar a la pareja con armas de fuego, se apoderaron del dinero en efectivo. En medio de la huida, los delincuentes realizaron al menos dos o tres disparos, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en los alrededores.



Este es el video del fleteo

Ante la situación, la Policía Metropolitana acordonó el área y realizó una inspección técnica del lugar para recolectar evidencias y testimonios. A pesar de la rápida reacción de las autoridades, hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables, quienes cometieron el fleteo a tan solo 200 metros del CAI del sector. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los delincuentes y esclarecer los hechos.