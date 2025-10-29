En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
María José Pizarro
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Homicidio a 500 metros de un CAI en Manizales: riña habría iniciado porque no prestaron una candela

Homicidio a 500 metros de un CAI en Manizales: riña habría iniciado porque no prestaron una candela

La riña, desencadenada pasada la medianoche anterior, también dejó otra persona herida.

riña por candela en manizales.jpg
Sectrr donde fue la riña por una candela en Manizales.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

En medio de una riña ocurrida pasada la medianoche anterior, en el sector del Cable, en Manizales, a escasos 500 metros de un CAI, fue asesinado a puñaladas un hombre de 25 años y otro de 24 resultó herido. Con este hecho, la ciudad igualó la cifra de homicidios del año pasado.

Según los reportes de las autoridades, en el sector conocido como el muro del tanque de Juan Valdez se originó una discusión entre varios jóvenes que estaban consumiendo licor, y de inmediato se desencadenó la agresión con armas blancas.

El diario La Patria publicó que la víctima fue identificada como Mauricio Valencia Aristizábal.

Lea también:

  1. Capturado extorsionista en Manizales.
    Captura de señalados extorsionistas en Manizales.
    Foto: suministrada a Blu Radio.
    Nación

    Capturan en Manizales a dos hombres que habrían llegado desde Cali a cobrar una extorsión

  2. Montañista muerto en Nevado del Tolima
    Montañista hallado sin vida en Nevado del Tolima.
    Foto: suministrada organismos de rescate.
    Nación

    Hallan sin vida a montañista de Manizales desaparecido mientras ascendía al Nevado del Tolima

La Policía de Manizales reportó que capturó a un hombre como presunto responsable del homicidio del joven de 25 años y de la tentativa contra la persona herida. También indicó esa autoridad que el hombre huyó hacia el sector de La Galería a bordo de un taxi y detalló que tiene antecedentes por hurto.

Sobre los móviles que habrían desencadenado el altercado, la Policía trabaja en la hipótesis de que el agresor les pidió una candela para encender un cigarrillo, pero, como no se la prestaron, los atacó con el arma blanca.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Policía Nacional

Manizales

Publicidad

Publicidad

Publicidad