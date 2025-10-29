Homicidio a 500 metros de un CAI en Manizales: riña habría iniciado porque no prestaron una candela

En medio de una riña ocurrida pasada la medianoche anterior, en el sector del Cable, en Manizales, a escasos 500 metros de un CAI, fue asesinado a puñaladas un hombre de 25 años y otro de 24 resultó herido. Con este hecho, la ciudad igualó la cifra de homicidios del año pasado.

Según los reportes de las autoridades, en el sector conocido como el muro del tanque de Juan Valdez se originó una discusión entre varios jóvenes que estaban consumiendo licor, y de inmediato se desencadenó la agresión con armas blancas.

El diario La Patria publicó que la víctima fue identificada como Mauricio Valencia Aristizábal.

La Policía de Manizales reportó que capturó a un hombre como presunto responsable del homicidio del joven de 25 años y de la tentativa contra la persona herida. También indicó esa autoridad que el hombre huyó hacia el sector de La Galería a bordo de un taxi y detalló que tiene antecedentes por hurto.



Sobre los móviles que habrían desencadenado el altercado, la Policía trabaja en la hipótesis de que el agresor les pidió una candela para encender un cigarrillo, pero, como no se la prestaron, los atacó con el arma blanca.