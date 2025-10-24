Hallan sin vida a montañista de Manizales desaparecido mientras ascendía al Nevado del Tolima

Luego de tres días de intensa búsqueda, fue hallado sin vida Jefferson Ramírez, un montañista de 31 años, natural de Manizales, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 21 de octubre, mientras ascendía al Nevado del Tolima, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Según el reporte de las autoridades, Ramírez emprendió la travesía desde el Valle de Cocora con destino a la finca Primavera, pero perdió contacto con sus allegados hacia las 4:00 de la tarde del martes, momento en el que se registró su última comunicación.

Desde entonces, los organismos de socorro activaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó a la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército y personal del Parque Nacional, bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU).

El cuerpo fue localizado en el sector del Cañón del Combeima, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, en una zona de difícil acceso, tras labores ininterrumpidas que se vieron afectadas por las adversas condiciones climáticas y la complejidad del terreno montañoso.



El mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima, y Félix Salgado, director de Gestión del Riesgo de Ibagué, confirmaron el hallazgo y destacaron la articulación de los organismos que participaron en la búsqueda.

“Los montañistas de la comunidad que se encontraban realizando la búsqueda del joven Jefferson en el Nevado del Tolima confirman que fue hallado el cuerpo sin vida a 4.600 metros. Se están realizando todas las labores para poder descender el cuerpo y hacer los actos correspondientes”, relató a Blu Radio el mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima. Las autoridades iniciaron los procedimientos para la recuperación y traslado del cuerpo, así como las investigaciones que determinen las causas del fallecimiento.

“La señal en el sitio es muy intermitente. Tienen que hacer un puente con la Primavera para poder informar las situaciones. Este trabajo, como lo manifesté, lo realizaron los montañistas y algunos miembros de los organismos de socorro. La Defensa Civil estuvo como reserva en caso de que se requiriera o se tuviera que hacer un relevo en algún momento de alguna línea de tiempo”, agregó. El caso ha generado conmoción entre los montañistas del Eje Cafetero y la comunidad de Manizales, donde Jefferson Ramírez era reconocido por su amor por la naturaleza y las expediciones de alta montaña.