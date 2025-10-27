Capturan en Manizales a dos hombres que habrían llegado desde Cali a cobrar una extorsión

Hombres del Gaula de la Policía de Manizales capturaron hacia las 5:17 de la tarde de este lunes a dos hombres en plena Plaza de Bolívar, señalados de presuntamente extorsionar a un comerciante en la capital caldense.

Según información preliminar, los presuntos delincuentes habrían llegado desde el Valle del Cauca y se movilizaban a bordo de un automóvil blanco, cuando fueron interceptados por las autoridades. Los uniformados intervinieron en flagrancia, justo después de que los sujetos habrían recibido el dinero producto de la extorsión. Minutos después fueron reducidos y detenidos por los agentes.

Testigos del operativo aseguraron que los uniformados inmovilizaron a los individuos y les decomisaron un morral que llevaban consigo al momento de la captura.

La Policía Metropolitana de Manizales aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho, pues las autoridades adelantan las diligencias de judicialización para poner a los presuntos delincuentes a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, serán presentados ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.



Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, en caso de ser víctima de extorsión, nunca debe acceder a las exigencias de los delincuentes y debe denunciar ante el Gaula de la Policía a través de la línea gratuita 165.

El Gaula ofrece asesoría inmediata sobre cómo actuar ante estos casos y realiza operativos de entrega controlada del dinero, con una efectividad superior al 99 %, garantizando la captura de los responsables.