Más de 200 llamadas ha recibido Policía tras recompensa de $25 millones por fleteros en Medellín

Un hecho que causó indignación en Medellín, en el que se evidenció cómo dos fleteros robaron a plena luz del día a un hombre en una zona exclusiva de la ciudad, fue el detonante para que, hace algunos días, la Alcaldía decidiera ofrecer una millonaria recompensa por los responsables de esta modalidad delictiva.

El dinero que recibirá quien entregue información que permita la identificación y captura de los fleteros en la capital de Antioquia asciende hasta los 25 millones de pesos. Esta ha sido una de las razones por las que la ciudadanía se ha empeñado en denunciar esta práctica, que se ha vuelto tan común en la ciudad.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que, en apenas dos semanas y media desde que se anunció la recompensa, han recibido múltiples llamadas a la línea de emergencias 123.

"Hemos recibido más de 236 llamadas dándonos información y, obviamente, en los próximos días se empezarán a pagar recompensas", apuntó Castaño, quien resaltó que esto demuestra que la ciudadanía sí puede aportar datos valiosos y reiteró la invitación a denunciar.

Aunque parecieran muchas llamadas para el corto tiempo de implementación de la medida, hay que recordar que, a pesar de que los hurtos han disminuido en Medellín en más de 4.000 casos en comparación con el año anterior, este sigue siendo uno de los delitos más frecuentes, con más de 13.000 reportes entre enero y agosto.

Se espera que las personas continúen utilizando los canales habilitados para seguir denunciando a los fleteros y que se incremente la lista de cerca de 800 delincuentes que han sido capturados este año por hurtos.

