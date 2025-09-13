Investigan amenazas a una docente de colegio público de Medellín: intimidaron a su familia

Hay preocupación en el occidente de la capital antioqueña tras las denuncias que, en los últimos días, ha recibido una docente de la institución educativa Alcaldía de Medellín, ubicada en el barrio Belén Rincón.

Según el reporte conocido por parte de las autoridades, la educadora ha venido recibiendo mensajes de texto intimidatorios que llegan a su celular o, inclusive, a algunos de sus familiares.

La situación ha generado inquietud en la comunidad educativa, la cual decidió suspender las clases presenciales, afectando a más de 1.600 estudiantes.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que, tras interponer la denuncia ante las instancias respectivas, la docente y la institución vienen siendo acompañados e investigan si los mensajes tendrían alguna relación con algún grupo delincuencial de la zona.

"Eso hace parte de lo que se está investigando para saber si es directamente con el respaldo de una de las estructuras o si hace parte de un problema interno dentro del mismo colegio con la comunidad", indicó el secretario.

Desde el sindicato de maestros Adida indicaron que, aunque hay acompañamiento de las autoridades, es decir, la Policía, la Secretaría de Educación de la Alcaldía y la misma comunidad educativa, las actividades presenciales no se retomarán hasta que haya garantías de seguridad para la labor docente.

Así las cosas, se espera que, tras las medidas de seguridad implementadas, la próxima semana la institución educativa pueda retomar las labores habituales en medio de la convocatoria a manifestaciones que varios sectores de la comunidad educativa han promovido en respaldo a la profesora, como la que se llevó a cabo en las últimas horas.