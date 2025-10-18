A la cárcel fleteros en Neiva tras hurtar más de 284 millones de pesos

Por medio de videos de seguridad de varios centros comerciales, la Fiscalía General de la Nación descubrió el modus operandi de una banda criminal que delinquía en Neiva, en sectores como Villa Café, Quirinal, Granjas, Bosques de Tamarindo, San Martín de Porras y Calixto.

Las investigaciones revelaron que, mediante videollamadas, los delincuentes “marcaban” a sus víctimas dentro de los establecimientos. Luego, otros integrantes las seguían al salir y las intimidaban con armas de fuego para robarles el dinero.

“Se concertó que la señora Carla Melisa, junto con alias El Viejo, Charí, Darwin y Olga Melo, realizaban las marcaciones y entregaban la información a los demás. En ocasiones, ella también cumplía el papel de seguidora en motocicleta”, explicó la fiscal del caso.

La entidad logró recuperar videos de al menos seis hurtos cometidos bajo esta modalidad, lo que permitió identificar a los cuatro presuntos miembros de la organización. Los robos superan los 284 millones de pesos.



“Según los elementos probatorios, este grupo, liderado por alias El Viejo y La Japonesa, se reunía en la comuna 6 y salía entre las 10:00 a. m. y las 5:30 p. m. para cometer los hurtos”, agregó la fiscal.

Durante los allanamientos, se incautaron cinco celulares, una motocicleta, 1.300 dólares en efectivo y otros elementos. Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades señalaron que la banda también habría cometido delitos similares en Caquetá, Valle del Cauca y Cauca, incluso con víctimas lesionadas. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos, y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa la investigación.