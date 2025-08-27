Ofrecen $25 millones de recompensa por información para capturar fleteros y atracadores en Medellín

Indignación en Medellín ha generado un reciente video viral en redes sociales donde el pasado sábado hombres en moto bajo el puente de El Tesoro, en el sur de la ciudad, robaron a mano armada a los ocupantes de un taxi para posteriormente huir.

A raíz de estas situaciones, donde inclusive los vehículos en los que se movilizaban los delincuentes tienen las placas alteradas, la Alcaldía de Medellín anunció una ofensiva contra este delito acudiendo a la información ciudadana.

Por eso, para esclarecer este y otros hechos similares, el alcalde Federico Gutiérrez anunció una recompensa de hasta 25 millones de pesos que se otorgarán a ciudadanos que brinden información sobre personas o grupos dedicados a este tipo de delitos.

En caso de tener algún reporte, bajo reserva, los denunciantes se pueden comunicar a la línea de emergencia 123 para la posterior verificación de la situación y material probatorio.

"Ayúdenos a encontrarlos, la gente sabe quiénes son, vamos por ellos. Yo sé que desde hoy vamos a empezar a recibir información, nos va a ayudar para procesos que ya llevamos adelantados, van a caer, vamos por muy buen camino", destacó el Gutiérrez.

Sobre el reciente hecho ocurrido en el sector de El Tesoro, el mandatario destacó que ya los protagonistas del hurto están siendo identificados y localizados a través del seguimiento de cámaras de seguridad y detección de placas.

En lo corrido de 2025 se han reducido, con respecto al año anterior, los casos de hurto en un 24% y en un 33% aquellos que han contado con algún tipo de violencia ejercida sobre las víctimas.