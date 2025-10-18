Hombre murió arrollado por camioneta tras presuntamente robar costosas joyas en Medellín

Un caso que podría considerarse de justicia por mano propia se registró en las últimas horas en el suroccidente de Medellín. Se trata de un intento de hurto en el que dos mujeres fueron abordadas por dos hombres en motocicleta que les robaron tres cadenas de oro avaluadas en cerca de 9 millones de pesos, mientras se encontraban en el sector de Santafé del barrio Guayabal.

Durante la huida, los delincuentes fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta que transitaba por el sector, por lo que el conductor de la moto murió en el lugar y el parrillero resultó herido, siendo capturado y trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial. Al respecto se refirió el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"En el lugar, uno de los delincuentes perdió la vida, mientras que el otro, lesionado, fue capturado por profesionales de policía, quienes lo trasladaron bajo custodia a un centro asistencial. En lugar de los hechos, fue incautada una pistola y las joyas que fueron hurtadas. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la Secretaría de Movilidad de Medellín", destacó el funcionario.

De momento, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, junto con la Policía Metropolitana, avanzan en la investigación para determinar si los implicados están relacionados con otros hurtos en la zona, según dijo el secretario Manuel Villa.



"Autoridades hicieron presencia en el lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y recolectar todo el material probatorio. La moto en la que se movilizaban los presuntos delincuentes presentaba alerta ya por haber participado en otros hechos, y fue incautada, y se está verificando si los involucrados tienen antecedentes judiciales o si estarían relacionados con otros hurtos en la zona", explicó Villa.

Por lo pronto, se conoció que las autoridades recuperaron las joyas, incautaron un arma de fuego y retuvieron la motocicleta. Mientras tanto y como parte del proceso de investigación judicial se determinará si el conductor del vehículo que frustró el hurto será o no procesado por parte de las autoridades por lo sucedido.