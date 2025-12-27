En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Esto es un nuevo abuso de poder": gobernador de Antioquia por decreto de emergencia económica

"Esto es un nuevo abuso de poder": gobernador de Antioquia por decreto de emergencia económica

Por la medida del Gobierno nacional, advierten impacto en finanzas regionales. Solo en el departamento de Antioquia dejaría de recibir cerca de 30.000 millones de pesos con la medida de la Nación.

