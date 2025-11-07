Fletero murió tras ser embestido por camioneta que pretendía robar en Medellín

Un caso de hurto terminó en un accidente de tránsito y con la muerte de uno de los delincuentes en el barrio Belén La Gloria, occidente de Medellín.

La víctima fue identificada como Álvaro Javier Muñoz Pérez, de 27 años de edad, quien, en compañía de Hans Cristian Villa, de 41 años, y quien resultó gravemente lesionado, abordaron en una motocicleta a un hombre que se desplazaba en su vehículo para hurtarle una cadena de oro y un reloj.

En medio de las amenazas de los victimarios, el conductor de la camioneta reaccionó chocando el vehículo contra la moto para impedir la fuga derivando en el deceso de Muñoz y las heridas a su acompañante por lo que fue trasladado a la Clínica Las Américas y permanece bajo custodia para ser presentado a las autoridades judiciales.

El teniente coronel Ramiro Montañez, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana, indicó que la moto en la que se pretendía cometer el hurto contaba con placas falsas.



"En el procedimiento fue inmovilizada la motocicleta, que tenía una placa alterada con cinta y fue incautado a un revólver con seis cartuchos percutidos. Asimismo, los elementos hurtados fueron recuperados", indicó Montañez.

Con este caso, ya son 17 las muertes violentas que se registran en la Comuna Belén en lo corrido de 2025, tres casos más que durante el mismo periodo del año anterior. De igual manera, es el quinto caso que se reporta este año en defensa de bien jurídico.