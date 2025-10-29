Capturaron a cabecilla de banda dedicada al hurto de relojes y joyas de alto valor en Medellín

En un operativo realizado por la Policía Nacional, la DIJIN, la Interpol y la Fiscalía General de la Nación se logró la captura de alias 'Chamaco', cabecilla de la temida banda delincuencial Los Rolex.

La estructura, con alta injerencia en Medellín, se dedica al hurto de joyas y relojes de alto valor en exclusivos sectores como Laureles o El Poblado.

Según el reporte de las autoridades, alias 'Chamaco' era el cabecilla principal de los Los Rolex y, además, había afianzado los vínculos de la organización con el grupo delincuencial organizado La Terraza.

El hombre también se encargaba de direccionar robos millonarios en Bogotá y Cartagena.



El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que alias 'Chamaco' cobró importancia para las autoridades dentro luego de la muerte de alias 'Mono Rolex', quien por muchos años fue el líder de Los Rolex.

"Su modus operandi se centra en el hurto de relojes y joyas en la ciudad de Medellín, Bogotá y Cartagena. Este hombre tiene un amplio prontuario: inició en el grupo La Viña y con el paso del tiempo fue escalando posiciones en la estrutura delincuencial", aseguró Castaño.

Hay que recordar que hace menos de 15 días también Los Rolex habían sufrido un duro golpe con el asesinato de alias 'El Cabezón', quien fue ultimado cuando estaba departiendo con su pareja sentimental en el barrio Aranjuez, allí fue abordado por hombres en moto que le dispararon sin mediar palabra.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares, tres documentos de identificación y un vehículo, elementos que serán sometidos a análisis técnico.

Además, las autoridades investigan al hombre por los antecedentes que tiene el hombre por hurto agravado, lesiones personales y fuga de presos.