“Hay amenazas”: abogado de Lorena Beltrán, periodista que ha denunciado falsos cirujanos plásticos

El abogado penalista Iván Cancino confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que la periodista y activista Lorena Beltrán, reconocida por denunciar irregularidades en la práctica de la cirugía plástica en Colombia, ha recibido amenazas directas tras sus investigaciones sobre médicos con títulos presuntamente falsificados.

Cancino explicó que el caso se originó hace varios años, cuando Beltrán descubrió irregularidades en títulos expedidos por la Universidad Bella de Almeida, en Brasil, institución que no contaba con facultad de medicina durante un tiempo y cuyos documentos fueron usados por 42 profesionales en Colombia.

“Muchos obtenían esos títulos en menos de 100 días, los convalidaban ante el Ministerio y operaban aquí, poniendo en riesgo la salud de los pacientes”, señaló.

A partir de las denuncias, se iniciaron procesos judiciales. En 2017 fueron imputados seis médicos por fraude procesal y falsedad en documento público; en 2023 se dictaron condenas en segunda instancia, y en 2025 otros once médicos del mismo grupo fueron condenados en primera instancia por hechos similares.



Según Cancino, tras la más reciente condena, Beltrán y otra periodista publicaron un video diferenciando entre los médicos ya condenados y los que aún no tenían proceso.

El letrado contó que, tras la publicación de un video en el que se diferenciaba entre médicos ya condenados y los que no, uno de los mencionados —identificado como Ismael Ernesto Romero Pérez— interpuso recursos y, luego, habrían comenzado las hostilidades.

Cancino dijo que han llegado correos con expresiones intimidantes: “las tengo vigiladas”; incluso mensajes más duros, citados textualmente: “Lorena Beltrán es una asesina, la hemos seguido por 9 o 10 años, hemos estado en los mismos lugares, hemos intercambiado palabras con ustedes”.

El abogado añadió que también han recibido amenazas con frases como “cuidado con quien me cuida, las veo pronto, ya están localizadas” y que se han difundido fotos de Beltrán en grupos de médicos acompañado del mensaje “la tenemos contra las cuerdas”.

Sobre la movilización judicial y mediática contra la periodista, Cancino habló de una “tutelatón” para presionar rectificaciones.

Cancino dijo que ya actuaron legalmente: “Yo presenté la denuncia en averiguación, ya estamos con nuestros técnicos mirando todas las direcciones IP porque vamos a llegar al final de esto”. Y subrayó:

“Sí, la han amenazado, esto que te dije fue solo lo que se puede comentar, lo demás ya está en manos de la Fiscalía”.

Finalmente, el abogado explicó que las amenazas y el acoso judicial obligaron a Beltrán a cambiar su vida: “tuvo que salir del país” por razones de seguridad.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: