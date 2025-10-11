Buscan a ladrones que robaron 80 millones en efectivo y joyas en Girón

Un comerciante de 43 años fue víctima de un violento caso de fleteo en el municipio de Girón, Santander, luego de retirar $50 millones en efectivo de una sucursal bancaria ubicada en el barrio El Poblado.

El hombre se disponía a subir a su camioneta, estacionada a dos cuadras de la entidad, cuando fue interceptado por tres delincuentes en motocicleta que lo intimidaron con armas de fuego.

Según el reporte oficial de la Policía, los asaltantes le arrebataron $50 millones en efectivo, una cadena de oro avaluada en $17 millones y dos anillos valorados en $7,3 millones.

Al parecer, la víctima había solicitado el acompañamiento de la patrulla de reacción bancaria, pero decidió salir del banco sin esperar la llegada de los uniformados, momento que fue aprovechado por los ladrones para cometer el robo.



Mientras los delincuentes huían con el dinero, una patrulla motorizada de la Policía llegó al lugar y se percató del asalto. Ante la amenaza de los asaltantes, uno de los uniformados hizo uso de su arma de dotación para repeler el ataque, generándose un cruce de disparos en plena vía pública. En medio del enfrentamiento, una de las balas impactó el chaleco de uno de los patrulleros, causándole un fuerte golpe en el abdomen.

Los asaltantes escaparon en dos motocicletas, una en dirección hacia Bucaramanga y otra en contravía hacia la glorieta El Poblado. Minutos después, las autoridades hallaron rastros de sangre y dos vainillas de arma de fuego en la zona, lo que hace pensar que uno de los delincuentes pudo haber resultado herido durante el tiroteo.

Pese a la activación inmediata de un plan candado, los fleteros lograron escapar. El caso quedó en manos del Grupo Contra Atracos de la Sijín, que adelanta la investigación y ya recopila videos de cámaras de seguridad del sector, en los que se observa el seguimiento que los delincuentes hicieron al comerciante desde el momento en que salió del banco.