Condenado a 30 años de prisión autor del asesinato de un fiscal durante un fleteo en Fusagasugá

Un juez penal de conocimiento condenó a 30 años y 7 meses de prisión a Deiver Jair Rodríguez Burgos, responsable del asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón durante un fleteo ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca). El sentenciado aceptó voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió avanzar rápidamente en su judicialización.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, estableció que Rodríguez Burgos interceptó al funcionario en el parqueadero de un centro comercial, momentos después de que retirara dinero de una entidad bancaria. Allí lo intimidó con una pistola y le disparó inicialmente en una pierna. Con la víctima en el suelo, el agresor lo golpeó y le propinó un segundo disparo en el abdomen, para luego apoderarse de un maletín que contenía 128 millones de pesos.

Tras cometer el crimen, Rodríguez huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar. Su captura se produjo el pasado 10 de septiembre, cuando servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijín de Cundinamarca lo ubicaron en el peaje Gambote, en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena (Bolívar).

El juez lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Rodríguez Burgos deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.



El fallo fue emitido en primera instancia, por lo que la defensa aún puede interponer los recursos de ley.