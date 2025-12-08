En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Condenado a 30 años de prisión autor del asesinato de un fiscal durante un fleteo en Fusagasugá

Condenado a 30 años de prisión autor del asesinato de un fiscal durante un fleteo en Fusagasugá

Deiver Jair Rodríguez Burgos aceptó los cargos y fue sentenciado por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas tras atacar y robar al fiscal Karin Sefair en junio de este año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad