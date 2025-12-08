En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Volkswagen lanzará carro eléctrico ‘anti China’, con 450 km de autonomía y por 110 millones

Volkswagen lanzará carro eléctrico ‘anti China’, con 450 km de autonomía y por 110 millones

El carro primero se lanzará en el mercado Europeo, y su producción iniciará en 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad