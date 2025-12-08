Volkswagen lanzará carro eléctrico ‘anti China’, con 450 km de autonomía y por 110 millones

El gigante alemán Volkswagen, que ya venía preparando novedades para final de año, confirmó la apertura de reservas para su nuevo modelo ID. Polo que será su apuesta directa en el mercado de eléctricos de entrada, un espacio dominado recientemente por fabricantes chinos.

Según información de la división de Volkswagen en Países Bajos, este proceso de pre-compra ya está activo incluso antes de que el vehículo sea mostrado sin camuflaje. Este paso tempranero se adopta, de acuerdo con la comunicación difundida, para asegurar que la marca llegue al mercado con una base sólida de clientes interesados.



¿Cuánto costará el VW ID. Polo?

El vehículo protagonista de esta estrategia es el Volkswagen ID. Polo, un modelo urbano que la marca venía anticipando desde hace meses como un eléctrico “por debajo de los 25.000 euros”.



Ahora, Países Bajos se convirtió en el primer país europeo donde se publicó su precio inicial: 24.990 euros, una cifra cercana a los 110 millones de pesos colombianos al cambio actual, aunque la marca no ha confirmado su llegada a nuestro país y que si lo hiciera posiblemente subiría de precio.

Ese valor corresponde a una edición de lanzamiento cuya disponibilidad será limitada. Volkswagen informó que el próximo 15 de diciembre difundirá nuevos detalles, entre ellos características técnicas y equipamiento, datos clave para quienes ya están reservando unidades sin conocer especificaciones completas.



Baterías, capacidades y autonomía

La marca también adelantó parte de la configuración mecánica que tendrá su nuevo compacto eléctrico. De acuerdo con la información revelada, el ID. Polo contará con dos opciones de batería:



38 kWh (química LFP), que será la variante base.

56 kWh, una batería de iones de litio que le permitirá alcanzar hasta 450 kilómetros de autonomía con una sola carga.

El fabricante tiene además una tercera alternativa intermedia de 45 kWh, también de iones de litio, que podría ubicarse entre las versiones de entrada y las más equipadas.



Volkswagen no ha confirmado aún cuál de estas configuraciones llegará a la edición de lanzamiento, pero tradicionalmente las primeras series suelen priorizar equipamiento y no necesariamente la mayor autonomía.

La comparación natural en el mercado es el Renault 5 eléctrico, que por un precio similar ofrece un motor de 95 caballos y una batería de 40 kWh con 310 kilómetros de alcance, precisamente el tipo de competencia –particularmente de modelos europeos fabricados para enfrentar a los fabricantes chinos– frente a la cual Volkswagen quiere posicionarse.



¿Cuándo se lanzará al mercado?

Volkswagen definió un cronograma estricto para la llegada de sus nuevos modelos eléctricos del segmento B. La producción del ID. Polo comenzará a principios de 2026 y las primeras entregas están programadas para el verano europeo de ese año.

Además, la marca confirmó que antes de 2027 tendrá en el mercado tres modelos eléctricos completamente nuevos dentro de esta categoría. Entre ellos están:

