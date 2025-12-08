Niña de 8 años murió por bala perdida en ataque sicarial en Isnos, Huila

Cuando compartía la noche de las velitas acompañada de su familia, una menor de ocho años falleció tras ser alcanzada por una bala perdida en un presunto hecho de sicariato, en el municipio de Isnos, Huila. En el hecho también perdió la vida un joven identificado como Juan Carlos Alvarado, de 23 años de edad.

El trágico suceso de dio en zona urbana del municipio, ubicado en el sur del Huila, donde, según las autoridades, dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra la víctima y uno de los disparos impactó en la menor, quien falleció cuando recibía atención médica en el hospital de esa localidad.

“Desde la administración municipal lamentamos profundamente los hechos suscitados, donde dos sujetos en una motocicleta, sin mediar palabra, propinan varios impactos de bala contra la humanidad del señor Juan Carlos Alvarado. Lastimosamente, una de las balas impacta en la humanidad de la niña de ocho años de edad”, expresó a Blu Radio Fabián Cuéllar, secretario de Gobierno del municipio de Isnos.

Asimismo, el funcionario de la Alcaldía de Isnos hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para fortalecer al municipio con más presencia de la fuerza pública y con herramientas tecnológicas para la Policía. Agregó que este martes se realizará un consejo de seguridad para evaluar los recientes hechos de violencia.



Por su parte, el comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez, declaró que unidades de la Sijín avanzan en la recolección de material probatorio a través de cámaras de seguridad y demás evidencias que les permitan ubicar a los responsables de este hecho de sangre que enluta a dos familias en el sur del departamento.