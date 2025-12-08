En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Niña de 8 años murió por bala perdida en ataque sicarial en Isnos, Huila

Niña de 8 años murió por bala perdida en ataque sicarial en Isnos, Huila

Los hechos ocurrieron en la zona urbana del municipio localizado en el sur del Huila, donde dos hombres abrieron fuego contra un joven de 23 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad