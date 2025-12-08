En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Los nominados a las principales categorías de los Globos de Oro

Los nominados a las principales categorías de los Globos de Oro

La políticamente cargada "Una batalla tras otra" lidera con 9 nominaciones la contienda por los premios que serán entregados el 11 de enero, seguida del drama noruego "Valor sentimental", con 8, y la cinta de terror de época "Pecadores", con 7.

Publicidad

Publicidad

Publicidad