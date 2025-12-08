En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mujer resultó afectada por "guerra de bengalas" en plena vía pública de Remedios, Antioquia

Mujer resultó afectada por "guerra de bengalas" en plena vía pública de Remedios, Antioquia

La práctica ha generado la preocupación de las autoridades, que recordaron las sanciones a quienes manipulen elementos pirotécnicos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad