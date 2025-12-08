Mujer resultó afectada por "guerra de bengalas" en plena vía pública de Remedios, Antioquia

En el municipio de Remedios se han registrado varios casos de personas que se atacan con bengalas, hechos que ya dejaron una mujer afectada. En videos que circulan en redes sociales se evidencia cómo se lanzan estos artefactos pirotécnicos; la cifra de quemados con pólvora en Antioquia ya ascendió a 47.

Videos de cámaras de seguridad y de aficionados ciudadanos captaron las llamadas guerras de bengalas que se están registrando en el corregimiento Santa Isabel del municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia, donde dos grupos de personas se ubican a lado y lado y se lanzan estos elementos pirotécnicos en plena vía pública.

La práctica ha generado la preocupación de las autoridades, en especial porque ya provocó la primera víctima por aturdimiento, quien fue sorprendida por una de estas bengalas aunque no participaba de estos peligrosos enfrentamientos.

Ana Amelia Ángel Londoño, secretaria de Salud de ese municipio, aclaró que desde la Alcaldía vienen adelantando campañas contra la pólvora, pero también tienen vigente un decreto (el 290, de noviembre de este año) con el que procederán a sancionar a quienes lo infrinjan: "Ahora se han presentado las mal llamadas guerras de bengalas, donde dos grupos de personas se hacen a lado y lado y se lanzan este tipo de juegos pirotécnicos, lo cual puede resultar nefasto. Para tomar medidas en contra de este tipo de juegos, las personas que sean encontradas serán sancionadas. Si son niños los que están manipulando, pues se van a sancionar sus padres", indicó la funcionaria.



Fuera de este caso, que por ser leve no está en el registro de los 47 quemados con pólvora hasta ahora en el departamento, en Remedios una mujer de 21 años años resultó con quemadura de segundo grado y laceración de miembros inferiores, con voladores.

Tan solo en Medellín, en la noche de velitas tres personas resultaron quemadas con pólvora, entre ellos una niña de tan solo 2 años en la comuna El Poblado.

"Es una bebé con quemaduras en la mano de segundo grado. Ya lo hemos advertido muchas veces el tema del uso de luces de bengalas o de pistitas. No hay pólvora inofensiva, no hay pólvora para niños. La gente mantiene esta práctica y tenemos como resultados una quemadura grave, porque penetra no solamente rompe la piel, sino que también quema los tejidos que están por debajo de la piel", señaló Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de la ciudad.

Almanza confirmó que los otros dos lesionados nuevos corresponden a casos registrados en las comunas de Robledo, y Buenos Aires, resultando con quemaduras ambos de segundo grado en miembros inferiores por papeleta en calidad de observador, y en cara debido a un tote, respectivamente. También señaló que a la misma fecha del 2024 iban 17 víctimas de la pirotecnia, además de que preocupa que en la cifra de este año haya 20 adultos y cinco menores de edad.

Así las cosas, en Antioquia se reportaron en total nueve casos nuevos lesionados, que fuera de los tres en Medellín, ocurrieron con un menor de 17 años en El Santuario y otro de 16 en Puerto Triunfo, ambos con quemaduras y amputaciones por totes; además, hubo afectados en Chigorodó, La Ceja, Segovia y Granada, con lesiones que van desde quemaduras de primer a tercer grado y contusiones. A la misma fecha en 2024 se habían presentado 52 casos.