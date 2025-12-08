Preso escapó de La Picota en el día de Velitas: hizo 'cambiazo' con un visitante

En la tarde del pasado domingo 7 de diciembre, mientras muchas familias se reunían para encender las tradicionales velas, en la cárcel La Picota las autoridades activaban una alerta mayor tras confirmarse la fuga de Pedro David Nieves Mosquera, un recluso condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo.

Su escape ocurrió casi como de película, al ejecutar el conocido “cambiazo”, una maniobra en la que un visitante ingresa al penal para suplantar la identidad del interno y permitir que este salga del centro penitenciario sin ser detectado.

El visitante que participó en la fuga fue identificado como Alexander Marulanda Ríos, quien quedó dentro del penal mientras Nieves abandonaba las instalaciones. Minutos más tarde, el personal de seguridad detectó la irregularidad, lo que obligó a emprender un operativo de búsqueda coordinado por el Inpec, la Policía Judicial y la Fiscalía.



Quién es Pedro David Nieves Mosquera, el preso fugado de La Picota

Nieves no es un desconocido dentro de los expedientes judiciales. En 2023 llamó la atención de las autoridades por un caso igualmente insólito: fue capturado justo cuando recuperaba la libertad, señalado de haber planeado desde su celda el secuestro de un empresario en Sáchica, Boyacá.

Según la Fiscalía, pese a estar recluido, habría coordinado un falso secuestro para cometer un hurto millonario. La víctima fue amarrada, amenazada y despojada de bienes y dinero durante cerca de nueve horas, hasta que logró escapar y pedir ayuda. Gracias a un “plan candado”, dos de los responsables fueron capturados en flagrancia.



Ese historial, sumado a condenas previas por extorsión, hace que su reciente fuga aumente la preocupación entre las autoridades.



Así ocurrió el escape:

Según el reporte oficial, hacia las 4:20 de la tarde Nieves aprovechó la visita de quien sería un familiar para intercambiar identidades y salir del penal sin levantar sospechas. El visitante quedó retenido y será judicializado por su presunta participación en los hechos.

Entre tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda del prófugo, considerado un interno de alta peligrosidad. La Policía Judicial y la Fiscalía trabajan de manera conjunta para localizarlo, recordando que Nieves también tiene antecedentes por extorsión y ya había intentado burlar a la justicia en varias oportunidades.

La fuga ocurrió en una época en la que aumenta el flujo de visitas, lo que exige mayores controles en los centros penitenciarios. Las autoridades aseguraron que continuarán los operativos hasta dar con el paradero de Pedro David Nieves Mosquera, alias “Garavato”, cuyo prontuario lo convierte hoy en una prioridad investigativa.