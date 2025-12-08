Procuraduría acusa a exalcalde designado de Girón por desacatar fallos que definían la Alcaldía

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el exalcalde designado de Girón, Santander, Javier Orlando Acevedo Beltrán, quien ejerció el cargo durante la vigencia 2022 – 2023. El Ministerio Público lo señala de presuntamente extralimitarse en sus funciones al no cumplir una decisión judicial que definía quién debía ocupar la Alcaldía del municipio.

De acuerdo con la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, Acevedo habría ignorado varias sentencias que declaraban la nulidad de la elección de Carlos Ramón Ochoa. Dichos fallos, emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, dejaban en firme que la administración debía ser asumida por Yulia Moraima Rodríguez Esteban, declarada ganadora en los comicios extraordinarios del 20 de junio de 2021.

Según la Procuraduría, el entonces mandatario designado no habría acatado la orden judicial que salvaguardaba los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, afectando directamente las garantías que le asistían a Rodríguez Esteban. Para el ente de control, esta omisión constituye una posible vulneración a los principios de moralidad, imparcialidad y al propio funcionamiento democrático de la administración pública.

La conducta atribuida a Acevedo Beltrán fue calificada de manera provisional como falta disciplinaria grave cometida a título de dolo, es decir, actuando con conocimiento y voluntad. El proceso continuará su curso mientras se recaudan pruebas y se avanza en la evaluación final de responsabilidad.



El caso vuelve a poner bajo la lupa la inestabilidad jurídica y política que ha rodeado la administración de Girón en los últimos años, donde decisiones judiciales, designaciones temporales y controversias electorales han marcado el rumbo institucional del municipio.