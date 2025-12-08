En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein'

Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein'

El mexicano es candidato al Globo de Oro por la dirección de su más reciente película, 'Frankenstein', la adaptación cinematográfica de la novela de título homónimo de Mary Shelley.

Guillermo del Toro trae de vuelta 'Frankenstein'.jpg
Guillermo del Toro trae de vuelta 'Frankenstein' //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

