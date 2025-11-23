La película número uno en Netflix en todo el mundo que es tendencia: destronó a 'Frankenstein'

Durante casi dos semanas, la nueva y ambiciosa adaptación de 'Frankenstein' dirigida por Guillermo del Toro reinó sin oposición en la plataforma de Netflix.

Desde su estreno el 7 de noviembre, la producción —protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi— acumuló 62,9 millones de visualizaciones en apenas 10 días, consolidándose como uno de los mayores éxitos del año. Sin embargo, su liderazgo terminó antes de lo previsto.

'Frankenstein' se mantuvo en el número uno de Netflix durante varias semanas. Foto: Netflix

¿Cuál es la película que destronó a 'Frankenstein' del número uno?

Y es que, en plena antesala de la Navidad, una cinta navideña llegó silenciosamente al catálogo y, en cuestión de horas, logró lo que parecía imposible: quitarle la corona a Del Toro. 'El encanto del champán', una comedia romántica ambientada en las festividades, se convirtió el mismo día de su lanzamiento en la película más vista de Netflix en el mundo.

'El encanto del champán' es la película que llegó a destronar a 'Frankenstein' en Netflix. Foto: Netflix

La sorpresa no es menor. Aunque muchos la veían como un estreno discreto para nutrir el catálogo navideño, el público reaccionó con entusiasmo inmediato. De acuerdo con las estadísticas de FlixPatrol, el filme lidera el top 10 en 49 países y la tendencia apunta a una expansión en los próximos días, impulsada por el espíritu de la temporada decembrina.



La historia navideña que conquistó al público

La cinta sigue a Sydney Price, una ambiciosa ejecutiva que viaja a Francia con el objetivo de cerrar la compra de una prestigiosa casa productora de champán. Sin embargo, como dicta la tradición en las comedias románticas, los planes corporativos toman un giro inesperado cuando Sydney conoce al hijo del fundador de la empresa, un encantador heredero que pone en duda sus prioridades.



Detrás del proyecto está Mark Steven Johnson, conocido por dirigir la versión de Daredevil protagonizada por Ben Affleck. En el rol principal se destaca Minka Kelly, recordada por su papel de Lyla Garrity en 'Friday Night Lights', quien se roba la atención en esta propuesta que combina romance, paisajes franceses y el brillo característico de la época navideña.

Aunque 'El encanto del champán' apenas comienza a ser evaluada por la crítica especializada, sus primeras reseñas ofrecen señales positivas. En Rotten Tomatoes aún no cuenta con una calificación definitiva, pero de las siete críticas registradas hasta ahora, cinco son favorables. Esto sugiere que la película podría tener más mérito de lo que su premisa ligera hace pensar.

Con la Navidad acercándose y el público buscando historias cálidas para acompañar la temporada, la nueva líder del top mundial de Netflix parece haber llegado en el momento perfecto. Mientras 'Frankenstein' continúa siendo uno de los grandes estrenos del año, el encanto —y el champán— se impusieron en el corazón de los espectadores.