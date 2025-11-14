En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Él es el sobrino de Michael Jackson que protagonizará su película; tiene raíces colombianas

Él es el sobrino de Michael Jackson que protagonizará su película; tiene raíces colombianas

Detrás del joven intérprete hay una historia que involucra a Bogotá y a la familia más influyente de la música pop.

Publicidad

Publicidad

Publicidad