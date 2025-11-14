Él es el sobrino de Michael Jackson que protagonizará su película; tiene raíces colombianas

El anuncio del protagonista de Michael Jackson, la película que narrará la vida del Rey del Pop, sorprendió por partida doble. No solo se trata de Jaafar Jackson, uno de los miembros más jóvenes del emblemático clan musical, sino que además el artista tiene raíces colombianas por parte de su madre. Con 29 años, el sobrino de Michael Jackson asumirá el enorme desafío de interpretar al ícono mundial, mientras su historia familiar empieza a llamar la atención de los fanáticos.

El primer vistazo a la biopic dejó a muchos sin palabras: Jaafar Jackson emula a su tío con una precisión que parece sacada de archivo. Gestos, voz y presencia escénica evocan al artista original, lo que generó una ola de comentarios en redes sobre el sorprendente parecido.

Este impacto visual dio paso a otra sorpresa: detrás del joven intérprete hay una historia que involucra a Bogotá y a la familia más influyente de la música pop.

Alejandra Rodríguez Martínez, madre de Jaafar y conocida también como Alejandra Genevieve, nació en Bogotá y emigró a Estados Unidos a los 11 años. Su vida cambió drásticamente cuando se integró al círculo cercano de los Jackson Five, una familia que ya para entonces marcaba un hito en la cultura musical estadounidense.



Jaafar Jackson Foto: AFP

Durante 22 años, Alejandra vivió en la casa de Katherine Jackson, matriarca del clan, donde crió a sus cinco hijos, incluidos Jaafar y sus hermanos. Ese ambiente, cargado de tradición artística, fue el escenario donde Jaafar creció, respiró música y desarrolló su talento.

Katherine Jackson celebró la elección de su nieto para la película: “Jaafar encarna a mi hijo. Es maravilloso verlo continuar con el legado de los Jackson”, afirmó.

La película llegará a los cines en abril de 2026 y promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de los últimos años. Para entonces, Jaafar Jackson habrá consolidado un rol que podría marcar un antes y un después en su carrera.