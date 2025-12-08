Golpe al Clan del Golfo: desarticulan red que legalizaba presuntos dineros del narcotráfico a EE.UU.

Martha Elena Santacruz Palacios, alias 'La Contadora'; Luis Fernando Díaz Roldan, alias 'Pollo'; y Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias 'Juanca', fueron enviados a prisión tras la investigación de la Fiscalía General de la Nación que los vincula presuntamente a una red que lavaba recursos procedentes del envío de drogas a los Estados Unidos, desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena.

Explicó la directora especializada contra el Lavado de Activo de la Fiscalía, Sandra Liliana Mesa, que los procesados al parecer estaban al servicio de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alías Cholo Banano, señalado como el principal financiador del Clan del Golfo desde el 2011.

“Asimismo, se conoció que, con la constitución de sociedades de papel en sectores económicos como logística portuaria, específicamente en la producción de estibas utilizadas para el transporte de banano, hotelería e inmobiliario, habrían dado apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos que serían producto de la actividad del narcotráfico. Recursos que eran canalizados a través del sistema financiero”, dijo inicialmente.

“Jorge Eliecer Fuentes, alias 'Cholo Banano', empresario dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas en la región del Urabá y Medellín, sería el principal articulador del entramado ilegal y uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del Clan del Golfo desde el 2011. Este hombre actualmente permanece recluido en la penitenciaria de máxima seguridad La Picota de Bogotá, a la espera de que se surta su trámite de extradición”, se puede leer también en un comunicado.



De la misma forma, el director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, informó que se impusieron medidas cautelares a 99 inmuebles, 9 sociedades, y 4 vehículos, todos avaluados en un total preliminar de 70.000 millones de pesos

“En un trabajo articulado entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, fueron impuestas medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, 9 sociedad, 4 vehículos y dinero depositado en dos productos financieros. Los bienes afectados están avaluados preliminarmente en 70.000 millones de pesos”, informó el ente acusador.

La autoridad manifiesta que los presuntos colaboradores de alias Cholo Banano fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Apartadó, Antioquia.

En los procedimientos recolectaron información financiera que evidencia el pago de nómina, la distribución de los recursos ilícitos entre las personas naturales que hacían parte del modelo de lavado de activos y de las inversiones que realizaban en inmuebles para ocultar el origen ilícito del patrimonio derivado del narcotráfico.

Según la Fiscalía, alias 'La Contadora', aprovechaba sus conocimientos para la creación de las empresas, administró los recursos provenientes de la actividad del blanqueo de capitales, realizó inversiones en el sector inmobiliario y llevaba una doble contabilidad para el manejo de las sociedades y la nómina de la organización.

De alias 'Pollo' dicen que era uno de los señalados socios de este esquema de lavado de activos que habría invertido los dineros del narcotráfico en 70 bienes y 2 empresas. Los elementos materiales probatorios indican que estos inmuebles eran arrendados sin contratos y el pago se daría en efectivo por montos subvaluados con el propósito de evitar el rastreo.

Por su parte, alias 'Juanca' estaría implicado en la logística y movilización de diferentes sumas de dinero en efectivo en la región de Urabá.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas tres personas los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.