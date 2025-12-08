En vivo
Golpe al Clan del Golfo: desarticulan red que legalizaba presuntos dineros del narcotráfico a EE.UU.

Golpe al Clan del Golfo: desarticulan red que legalizaba presuntos dineros del narcotráfico a EE.UU.

Los procesados, al parecer, estaban al servicio de Jorge Eliecer Fuentes, alias 'Cholo Banano', señalado como el principal financiador del Clan del Golfo desde el 2011.

Red del Clan del Golfo.png
Estas fueron las personas con presuntos vínculos con el Clan del Golfo que fueron judicializadas por la Fiscalía.
Foto: Fiscalía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

