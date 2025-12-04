Bloqueos en vía Urabá-Montería podrían generar escasez de gas en en esa subregión de Antioquia

Persisten los bloqueos en la vía Córdoba - Arboletes y por ello desde Empresas Públicas de Medellín emitieron una alerta por posible desabastecimiento. Aunque el paso fue habilitado y la situación fue controlada, el riesgo podría en la subregión antioqueña

Han pasado más de dos semanas desde que los habitantes del municipio de Los Córdobas decidieron realizar una manifestación en la vía Montería - Arboletes por algunas exigencias que le hacen a la ANI para encontrar soluciones a la erosión costera que hay en la zona, no obstante, las respuestas no han llegado y los bloqueos que hacen la carretera comienzan a generar alertas en el Urabá antioqueño.

Hay que recordar que ya Empresas Públicas de Medellín había lanzado una advertencia sobre el posible desabastecimiento de gas en la subregión antioqueña, debido a la imposibilidad de transitar por la zona, pero ahora luego de algunos días de normalidad el riesgo volvió a ser latente para por lo menos 3.000 usuarios.

Recientemente, EPM indicó que debido a la manifestación ciudadana no habían podido realizar el suministro del gas y por ello era inminente el desabastecimiento en municipios como Carepa o Chigorodó, en donde habría más familias afectadas, según reconocieron los expertos.



Ante la preocupante alerta emitida por EPM, comenzaron los diálogos con los manifestantes ubicados en el departamento de Córdoba que tras entender la situación decidieron habilitar el paso para los vehículos que transportan gas, normalizando así el suministro en el Urabá antioqueño.

Sin embargo, el miedo de la comunidad en el departamento de Antioquia es que los bloqueos perduren y en una próxima ocasión sí haya desabastecimiento, miedo que crece sabiendo que en la época decembrina es donde, por ejemplo, los negocios más venden y sin gas quedarían gravemente perjudicados.

Mientras avanzan las gestiones por parte del Gobierno nacional para acabar con la manifestación, EPM realizó un llamado a la cama y le pidió a la población perjudicada que en caso de ser necesario tome medidas como cerrar las perillas de los gasodomésticos o cerrar las válvulas de los hogares.