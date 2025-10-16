¿Recuerda la historia de 'Frankenstein'? Guillermo del Toro la trae de vuelta

Una de las historias más queridas del entretenimiento está de vuelta, de una manera más humana y cercana, más allá de la ficción. Netflix, en cabeza de Guillermo del Toro, trae a 'Frankenstein' en una versión moderno al lado de un gran reparto de actores.

La historia, de poco más de dos horas, relata que hasta los peores monstruos también saber amar si se encuentran al lado de las personas correctas, además del caos del mundo de poder encajar cuando nunca el problema será tu pasado.

Conecta con el público y deja sensaciones de extrañes al entender que, sin saberlo, el monstruo puede ser el más cuerdo y el más raro el más pulcro.

En un video compartido en las redes sociales de Netflix Latinoamérica, el creador de ‘El laberinto del fauno’ (2006) reveló que “en muy poco tiempo” la cinta, basada en la novela homónima de Mary Shelley (1797-1851), podrá verse en las salas mexicanas seleccionadas el próximo 23 de octubre.



'Frankenstein' // Foto: Netflix

“Hace un tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver en lo horroroso algo bello y en lo bello algo horroroso. La respuesta fue muy simple: Porque soy mexicano”, subrayó el realizador, de 61 años, y uno de los más importantes del cine nacional por su indagación en los contrastes del terror y la ternura, un rasgo cercano al libro escrito por Shelley y publicado en 1818.

Sobre esta cinta producida por Netflix y distribuida en México por Pimienta Films, Del Toro afirmó que los mexicanos tienen ese “don” requerido para apreciar esta historia que ha recorrido el Festival Internacional de Cine de Venecia y el español en San Sebastián.

“Esto no es una película solo de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos y cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en aquellos que no la conocen (...) Ojalá disfruten esta película y cada uno de sus personajes con el corazón abierto y mucha mexicanidad”, destacó.

La proyección de ‘Frankenstein’ se ha confirmado en 24 de los 32 estados del país, donde el público disfrutará de las actuaciones de Isaac, Elordi, Mia Goth y el condecorado con el Óscar, Christoph Waltz por su actuación en ‘Bastardos sin gloria’ (2009).