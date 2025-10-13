Famoso y querido cantante latinoamericano tendrá su propia serie en Netflix

Hace años Netflix y varias plataformas de streaming apostaron por acercar a sus fans con sus artistas favoritos, por eso, se volvió habitual ver documentales y/o películas contando sus vidas y llega el turno para uno de los artistas más importantes de la historia de Latinoamérica.

Oriundo de México, Juan Gabriel se convirtió en uno de los artistas más influyentes de toda la historia y su legado musical aún se siente con el paso de los años, incluso, inspirando a toda una generación de artista y ahora tendrá su propia serie documental en Netflix.

Juan Gabriel // Foto: Netflix

"A casi diez años de su partida, la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero abre las puertas a más de cuatro décadas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, quien a través de videos, audios e imágenes capturadas por él mismo, registró el lado más íntimo del hombre fuera del escenario. Más allá del artista que marcó generaciones, este documental nos muestra al ser humano que convirtió la soledad en inspiración, la vulnerabilidad en arte, sus canciones en himnos y que creó un puente con el mundo a través de su música", indicaron desde la plataforma sobre esta producción.

En la serie se hará un viaje en los buenos y malos momentos de su carrera, al igual que datos nunca vistos al lado del relato de su familia. Bajo la dirección de María José Cuevas y la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez , los cuatro episodios permitirán conocer a Alberto Aguilera, para entender a Juan Gabriel, la cual se estrenará el 30 de octubre.



Este es el trailer de la serie