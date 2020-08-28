Blu Radio Juan Gabriel
Juan Gabriel
Netflix anuncia documental que muchos pedían: la vida de Juan Gabriel con material inédito
La serie documental cuenta con material inédito y de archivo con lo que ofrece un "acceso sin precedente" a la vida pública y privada de Juan Gabriel, su sensibilidad y su inagotable pasión.
Bad Bunny, la gran estrella de la noche en los Premios Billboard de la música latina
El artista de música urbana ganó los premios más importantes a los que estaba nominado, 10 de las 22 categorías
Hijo de Juan Gabriel le pidió a Diego Verdaguer detener estreno de tema inédito junto a su padre
La canción fue escrita ocho años atrás en una reunión casual entre el Divo de Juárez y el cantante Diego Verdaguer.
El amor por Juan Gabriel viene desde cuna: Cristian Bernal, imitador de Yo Me Llamo
El artista contó algunos detalles de cómo logro interpretar a este ídolo mexicano.
¿Juan Gabriel está vivo? Aparece supuesta prueba de vida del cantante mexicano
“Aquí me tienen en mayo del 2020”, dice el supuesto Divo de Juárez en un video. Sin embargo, los fans del artista dicen que hay dos detalles que plantean serias dudas.
Se cumplen tres años de la muerte de Juan Gabriel y las redes sociales lo recuerdan
El 'Divo de Juárez' dejó un amplio legado musical que perdurará por siempre. ¿Cuál es su canción favorita del artista?
Se conoce quién será el dueño de la fortuna de Juan Gabriel
La situación se ha complicado con las declaraciones del exmánager del artista, Joaquín Muñoz, quien ha insistido en que Juan Gabriel está vivo.
Presidente de México se pronunció ante rumores de que Juan Gabriel sigue vivo
Hasta el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que pronunciarse ante los insistentes rumores de que el Divo de Juárez no ha muerto realmente.
Desapareció para proteger su vida: exmánager insiste en que Juan Gabriel está vivo
Joaquín Muñoz, además, dijo que el cantante mexicano “tiene tos y vomitó sangre” en los últimos días.
Actividad en la cuenta de Twitter de Juan Gabriel desata especulaciones
Los rumores sobre la falsa muerte del cantante no han cesado por cuenta de las declaraciones de quien fuera su manager.