Juan Gabriel

Juan Gabriel

  • Juan Gabriel_Netflix Latinoamérica.jpg
    Juan Gabriel
    Foto: YouTube Netflix Latinoamérica
    Entretenimiento

    Netflix anuncia documental que muchos pedían: la vida de Juan Gabriel con material inédito

    La serie documental cuenta con material inédito y de archivo con lo que ofrece un "acceso sin precedente" a la vida pública y privada de Juan Gabriel, su sensibilidad y su inagotable pasión.

  • Bad Bunny Foto AFP.jpg
    Bad Bunny /
    Foto AFP
    Sociedad

    Bad Bunny, la gran estrella de la noche en los Premios Billboard de la música latina

    El artista de música urbana ganó los premios más importantes a los que estaba nominado, 10 de las 22 categorías

  • 363345_juan_gabriel_afp_.jpg
    juan_gabriel_afp_.jpg
    Entretenimiento

    Hijo de Juan Gabriel le pidió a Diego Verdaguer detener estreno de tema inédito junto a su padre

    La canción fue escrita ocho años atrás en una reunión casual entre el Divo de Juárez y el cantante Diego Verdaguer.

  • 375886_Foto: Tomada de Instagram yomellamo_juangabriel20
    Foto: Tomada de Instagram yomellamo_juangabriel20
    Sociedad

    El amor por Juan Gabriel viene desde cuna: Cristian Bernal, imitador de Yo Me Llamo

    El artista contó algunos detalles de cómo logro interpretar a este ídolo mexicano.

  • 363338_Juan Gabriel // Foto: AFP
    Juan Gabriel // Foto: AFP
    Entretenimiento

    ¿Juan Gabriel está vivo? Aparece supuesta prueba de vida del cantante mexicano

    “Aquí me tienen en mayo del 2020”, dice el supuesto Divo de Juárez en un video. Sin embargo, los fans del artista dicen que hay dos detalles que plantean serias dudas.

  • 273433_BLU Radio. Juan Gabriel / Foto: AFP
    BLU Radio. Juan Gabriel / Foto: AFP
    Entretenimiento

    Se cumplen tres años de la muerte de Juan Gabriel y las redes sociales lo recuerdan

    El 'Divo de Juárez' dejó un amplio legado musical que perdurará por siempre. ¿Cuál es su canción favorita del artista?

  • 273433_BLU Radio. Juan Gabriel / Foto: AFP
    BLU Radio. Juan Gabriel / Foto: AFP
    Entretenimiento

    Se conoce quién será el dueño de la fortuna de Juan Gabriel

    La situación se ha complicado con las declaraciones del exmánager del artista, Joaquín Muñoz, quien ha insistido en que Juan Gabriel está vivo.

  • 332531_BLU Radio // Juan Gabriel // AMLO // Fotos: AFP
    BLU Radio // Juan Gabriel // AMLO // Fotos: AFP
    Entretenimiento

    Presidente de México se pronunció ante rumores de que Juan Gabriel sigue vivo

    Hasta el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que pronunciarse ante los insistentes rumores de que el Divo de Juárez no ha muerto realmente.

  • 263093_AFP
    AFP
    Sociedad

    Desapareció para proteger su vida: exmánager insiste en que Juan Gabriel está vivo

    Joaquín Muñoz, además, dijo que el cantante mexicano “tiene tos y vomitó sangre” en los últimos días.

  • 323899_BLU Radio, Twitter de Juan Gabriel / Foto: Pantallazo
    BLU Radio, Twitter de Juan Gabriel / Foto: Pantallazo
    Practicante WEB BluRadio
    Entretenimiento

    Actividad en la cuenta de Twitter de Juan Gabriel desata especulaciones

    Los rumores sobre la falsa muerte del cantante no han cesado por cuenta de las declaraciones de quien fuera su manager.

