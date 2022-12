Desapareció para proteger su vida: exmánager insiste en que Juan Gabriel está vivo

En una entrevista con varios medios de comunicación mexicanos, Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, entregó nuevos detalles sobre el artista con los que insiste que el ‘Divo’ está vivo.

“Tiene tos, vomitó ya sangre, lleva tres días en la cama. No lo puede ver el medico ni nadie. No lo veo desde diciembre, está en su casa. Todos los días hablamos. Él no tiene que enfrentar a nadie, desapareció porque protegió su vida”, sostuvo.

Muñoz también desmintió que Juan Gabriel tuvo más hijos, como se ha especulado en los últimos meses. “Solo tiene a Joan que está en Los Ángeles y Luis Alberto, son sus hijos. Es mentira esa muchacha Gabriela, ella no es su hija”, dijo.