En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Disidencias de las Farc atacaron la estación de Policía en Tesalia, Huila: no hubo víctimas

Disidencias de las Farc atacaron la estación de Policía en Tesalia, Huila: no hubo víctimas

Según las autoridades, los hombres armados incineraron vehículos y dejaron explosivos abandonados en una entidad bancaria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad