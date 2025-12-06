En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Testimonios en la JEP: exmilitares narran crímenes de familiares y una casa del terror en Antioquia

Testimonios en la JEP: exmilitares narran crímenes de familiares y una casa del terror en Antioquia

Se conocieron desgarradores e impactantes relatos se han conocido en medio de las audiencias donde exmilitares reconocen más de 500 falsos positivos en Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad