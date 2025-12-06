Más de 500 mil vehículos se movilizan por Antioquia este puente festivo: así están las vías

Miles y miles de personas comenzaron a viajar en el único puente festivo que tendrá diciembre y por ello las autoridades en Antioquia esperan que más de 500.000 vehículos se movilicen por los diferentes ejes viales que hay en el departamento y que estarán habilitados según reportó la Gobernación en las últimas horas.

Con el fin de poder mitigar cualquier riesgo que haya en las carreteras, están activos 22 frentes de maquinaria atendiendo las emergencias viales y puntos críticos que hay en el departamento como en Urrao, El Bagre, Remedios o en la vía El Salto - Santa Inés en el Oriente antioqueño.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, destacó que todas las vías principales del departamento están habilitadas, pero mencionó algunos puntos en donde hay restricciones debido a situaciones como deslizamientos o pérdidas de banca.

"En el sector del Barroso, Salgar, Venecia, Bolombolo, Camilo C, El Cinco, Fredonia, Puente, Iglesias, en la vía de Pueblo Rico, en la vía de Remolino, Andes, Jardín. También tenemos dificultades con transitabilidad en la vía de Cañasgordas- Abriaquí", indicó.



Sobre el estado de las vías hay que tener presente que entre el 7 y 8 de diciembre habrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. en sentido Rionegro - Medellín, mientras que durante esos mismos días en la Avenida Las Palmas habrá ciclovía, por lo que habrá tránsito a un solo carril entre las 5:30 a. m. hasta las 12:00 m. en la calzada de ascenso.

El mayor Mauricio Andrés Arango, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Urabá, destacó que en esa subregión, muy visitada durante la época decembrina, hay normalidad en las vías y que, además, habrá acompañamiento masivo de las autoridades.

"El eje vial de esta subregión se encuentra totalmente habilitado. Los bloqueos que teníamos en la vía fueron totalmente levantados. Las vías de la subregión de Urabá se encuentran con despliegue total de unidades de la seccional de tránsito", indicó.

Finalmente, en Pacífico 1 hay restricciones para los vehículos con pesos igual o superior a las 3.4 toneladas desde el 6 hasta el 8 de diciembre y en entre domingo y lunes habrá un reversible desde el sector Camilo C hasta La Mansa - Primavera.

