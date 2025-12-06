Ataque con drones cargados con explosivos en El Patía, Cauca, deja cuatro heridos

Nuevamente el corregimiento de El Patía, en el municipio de El Patía, ubicado a 20 minutos de su cabecera municipal, El Bordo, amanece custodiado por la Fuerza Pública, tras el ataque con drones cargados con explosivos que se registró en las últimas horas.

De acuerdo con Óscar Piamba, alcalde encargado del municipio de El Patía, el ataque, que fue atribuido a las disidencias de las Farc, dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas un uniformado de la Policía que sufrió graves lesiones.

“Ingresaron tres personas civiles a nuestro hospital, de nivel uno, de El Bordo; un policía afectado, el cual está siendo valorado por nuestro hospital. Digamos que es nuevamente una situación que nos preocupa, una escalada violenta que se ha venido dando hacia el plan de El Patía, lo que es El Estrecho, lo que es Patía y sus zonas aledañas; es algo que nos preocupa”, dijo Piamba.

Este sería el ataque número 10 que se registra en lo corrido de este año en esa zona aledaña al Patía, ubicada en la vía Panamericana. Es por esto que mañana domingo se realizará una velatón y un acto simbólico en su cabecera municipal.



“Nos vamos a concentrar en El Bordo a las 10 a. m., en una iniciativa ciudadana, en un acto cultural, un evento que es acompañado por otras entidades y municipios para pedir que cesen los hechos violentos. Y queremos reiterar este llamado: hay que buscar unos diálogos porque es la población la que se está afectando”.

A estos hechos de orden público registrados en el Cauca se suma el secuestro de tres indígenas en el municipio de Silvia por un grupo ilegal que, por el momento, no ha sido identificado.