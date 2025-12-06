En vivo
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Ataque con drones cargados con explosivos en El Patía, Cauca, deja cuatro heridos

Ataque con drones cargados con explosivos en El Patía, Cauca, deja cuatro heridos

Óscar Piamba, alcalde encargado del municipio de El Patía, el ataque que fue atribuido a las disidencias de las Farc. Los lesionados entre ellos un policía fueron llevados a un centro asistencial.

