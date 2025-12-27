En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 15 personas heridas dejó evento previo a las corralejas en Caucasia, Antioquia

Más de 15 personas heridas dejó evento previo a las corralejas en Caucasia, Antioquia

La Policía Nacional tuvo que intervenir en una riña para evitar una mayor alteración al orden público en el Bajo Cauca antioqueño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad