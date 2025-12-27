Más de 15 personas heridas dejó evento previo a las corralejas en Caucasia, Antioquia

En el municipio de Caucasia comenzaron las polémicas corralejas y los primeros eventos ya empezaron a generar alteraciones al orden público, a raíz de una riña multitudinaria que dejó al menos a 16 personas con heridas de consideración, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con las versiones que se han conocido desde el Bajo Cauca antioqueño, la masiva participación de personas y el consumo de bebidas alcohólicas provocaron que un nutrido grupo de asistentes al evento se viera enfrascado en una riña que tuvo que ser intervenida por la Policía Nacional.

Aunque se desconoce cuál fue el motivo de la pelea, las personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital César Uribe Piedrahíta, donde fueron atendidas por el personal médico, mientras que un par de los involucrados continúan hospitalizados debido a la complejidad de las heridas que recibieron en diferentes partes del cuerpo.

Por ahora, tanto las autoridades del municipio de Caucasia como los organizadores de la corraleja buscan extremar las medidas de seguridad para evitar que se presenten más riñas durante los días restantes del evento. Por ello, no se descarta que haya un refuerzo del pie de fuerza en la zona donde se realizan las actividades que involucran a toros y caballos.



Por último, cabe mencionar que solo en la edición del año pasado de las corralejas se reportaron cerca de 30 personas lesionadas, cifra que podría aumentar significativamente este año si se tiene en cuenta que al menos 11 personas ya resultaron heridas en medio de la celebración del evento.

