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Corralejas

Muerto en corralejas.jpg
Caribe

Hombre murió en plena corraleja de Ponedera, Atlántico: toro lo embistió cuando lo provocaba

Corralejas Antioquia
Antioquia

Procuraduría investiga corralejas en El Bagre tras presunta muerte de una persona y un caballo

Prohibidas las corridas de toros en Colombia
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Autorizan corralejas en Sincelejo tras cumplir con documentación y permisos

Corralejas Caucasia, Antioquia
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Fiestas, pero sin corralejas en Antioquia: autoridades confirman que ningún municipio pidió permisos

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Antioquia

Ni lesionados ni maltrato animal: por lluvias suspendieron corralejas en Arboletes, Antioquia

Corralejas Caucasia, Antioquia
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Con 65 personas heridas cerraron las polémicas corralejas en Caucasia, Antioquia

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Hombre murió tras ser embestido por un toro en corraleja en Bolívar: este es el video

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Antioquia

Primer día de corralejas en Caucasia, Antioquia, dejó tres adultos y tres menores heridos

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Rechazo y preocupación por corralejas que inician en Caucasia: ya van cerca de 20 heridos

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Más de 15 personas heridas dejó evento previo a las corralejas en Caucasia, Antioquia

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