Fiestas, pero sin corralejas en Antioquia: autoridades confirman que ningún municipio pidió permisos

El reporte de 65 personas heridas durante las corralejas del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, a inicios de enero no dejó un buen precedente en el departamento, por lo que las autoridades recordaron los requisitos que deben cumplir las localidades para adelantar esos espectáculos taurinos.

Esto a propósito de que este Puente de Reyes habrá fiestas en Granada, Marinilla, San Carlos, Alejandría, El Santuario, Cocorná, Tarazá, Yolombó, Puerto Nare, Necoclí, Girardota, Caldas, Olaya, Sabanalarga, Santa Fe de Antioquia, Carolina del Príncipe y San José de la Montaña.

Según la gerente de Protección Animal de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, ninguno de estos territorios solicitó permiso para corralejas y reiteró que según la ordenanza departamental que rige estas actividades, estas solo se pueden desarrollar en los donde es una tradición adelantar corralejas y peleas de gallos, es decir básicamente municipios del Bajo Cauca y el Urabá antioqueño.

"La Gobernación no ha recibido en ningún momento solicitudes de verificación de estas actividades y ahora en el mes de enero vamos a tener una reunión con los municipios donde culturalmente se han desarrollado estas actividades para empezar a desmontarlas en cumplimiento del plazo que nos dio la sentencia de la Corte Constitucional", declaró la funcionaria.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Naranjo Giraldo, manifestó que se espera un buen comportamiento de los antioqueños, de modo que puedan festejar con seguridad y tranquilidad, y aprovechar este puente festivo para dejar una buena derrama económica por cuenta del turismo en los municipios.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente pidieron a los viajeros proteger la fauna silvestre que habita y se moviliza en nuestro territorio, teniendo en cuenta que Antioquia cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas y especies que, en su desplazamiento natural, cruzan carreteras y vías rurales, lo que las expone a atropellamientos y pone en riesgo tanto su bienestar como la seguridad vial.

Por ello, Yusti Rivas invitó a conductores y usuarios de las vías a disminuir la velocidad al transitar por zonas rurales y corredores viales del suroeste, oriente antioqueño, Bajo Cauca, norte, nordeste y Urabá, así como en tramos señalizados como pasos de fauna.

Reducir la velocidad permite reaccionar oportunamente ante el cruce inesperado de animales silvestres y prevenir accidentes que ponen en riesgo la vida humana y animal. Igualmente, insistió en que está prohibido el comercio de fauna silvestre.