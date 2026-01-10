Alerta en Antioquia por aumento del 125% en homicidios durante inicio de 2026: situación es crítica

Con preocupación en materia de seguridad han recibido las autoridades el 2026 en el departamento de Antioquia, pues casos de homicidios están disparados en comparación con el arranque del año anterior.

Solo en los primeros nueve días de enero ya son 54 las personas que han muerto de manera violenta y en al menos cuatro casos sus cuerpos han sido hallados en plásticos, cobijas o costales. Los hechos han ocurrido en Bello, Copacabana y Támesis.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que hay tres subregiones en particular donde los registros han aumentado en comparación con 2025. Valle de Aburrá con 12 muertes más, Nordeste con ocho y Sureste con cuatro es donde se enfocan los esfuerzos para disminuir este delito de alto impacto.

"La situación en este momento de Antioquia en el tema de homicidios es crítica, es crítica porque con respecto al año pasado, nosotros hoy tenemos ya 30 homicidios más y esa situación nos prende todas las alertas y todas las alarmas", reconoció el funcionario.



Según el funcionario el complejo panorama de inicio de año, antes que por intolerancia, se debe principalmente a dinámicas de grupos ilegales en medio ajustes de cuentas por microtráfico.

Por esta razón, con la presencia de mandatarios locales y mandos de la fuerza pública en la región este viernes 09 de enero se llevó a cabo un consejo de seguridad departamental para evaluar la situación y definir nuevas medidas a implementar.