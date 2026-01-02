Hombre murió tras ser embestido por un toro en corraleja en Bolívar: este es el video

El 2026 para los ciudadanos del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, comenzó de manera trágica tras confirmarse este viernes, 2 de enero, la muerte de un hombre que fue embestido por un toro durante una corraleja en el marco de las ferias de pueblo en esta zona del país.

Todo quedó grabado y mostró el momento en que el toro embistió con fuerza a este hombre, quien rápidamente fue atendido por los asistentes y médicos para llevarlo a un centro asistencial que, desafortunadamente, la gravedad de las heridas no permitió salvarle la vida.

Tuvo que, incluso, ser trasladado hasta el Carme de Bolívar en donde hicieron hasta lo imposible por salvarlo, pero según el reporte médico final fue imposible. La víctima fue identificada como Samuel Herrera. Asimismo, el hospital hizo un llamado a la prudencia, pues en dos días taurinos van nueve personas heridas y la cifra podría aumentar.

Hombre murió tras ser embestido por un toro en corraleja // Foto: Noticias Caracol

“Lastimosamente no tuvo buena suerte esta situación, el paciente falleció”, dijo Agustín Mejía, gerente de la E.S.E de San Juan Nepomuceno en diálogo con Noticias Caracol.



Esta festividad es habitual en este municipio cada año, que reúne tanto a locales como a vecinos del pueblo que llegan allí a disfrutar de toda la oferta de las fiestas. El evento va del 30 de diciembre al 4 de enero y se les conoce como una “Champions” de las corralejas, incluso, cuentan con la ‘Reina de la Festividades Taurinas’, quien lidera el desfile de estas fiestas, además de una cabalgata el primer día.

Cabe recordar que en septiembre de 2025 se aprobó la Ley 2385 de 2025 ‘No Más Olé’, la cual comenzará a regir desde 2027 para que los administraciones locales hagan la transición cultural para suspender esta actividad, pues desde ese periodo serán prohibidas y sancionables a quienes vayan en contra de esta normativa de la Corte Constitucional.