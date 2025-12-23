En vivo
Asesinan a tesorero de la JAC de la vereda El Jardín en el sur de Bolívar

Asesinan a tesorero de la JAC de la vereda El Jardín en el sur de Bolívar

El líder comunitario habría sido secuestrado por un grupo armado el pasado domingo. Su cuerpo fue encontrado en una zona apartada.

