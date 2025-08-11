Investigan asesinato de líder comunitario en Huila; un familiar de la víctima está desaparecido

En el municipio de La Plata, Huila, se adelantó un consejo de seguridad tras el asesinato del líder comunitario José Evelio Muñoz Ámbito, quien fue hallado con disparos en su cuerpo en un paraje montañoso de la vereda El Salado, en el occidente del departamento.

El alcalde de la población, Camilo Ospina Martínez, rechazó este hecho de violencia y confirmó que un primo de la víctima, quien lo acompañaba en una reunión de juntas, se encuentra desaparecido desde el pasado 7 de agosto.

“Es un hecho desafortunado ocurrido en la zona rural de nuestro municipio de La Plata. Con la ayuda de Bomberos encontramos el cuerpo sin vida del comunal que hace parte de la institucionalidad. Continuamos con las comunidades y los organismos de socorro en la búsqueda de la otra persona, familiar del fiscal de la junta de la vereda San Sebastián, José Evelio Muñoz. Esperamos encontrarlo bien y que quien se lo haya llevado le respete la vida”, expresó el alcalde Camilo Ospina.

Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones para dar con la ubicación de los responsables del homicidio del dirigente campesino, quien cumplía funciones como fiscal de la junta de acción comunal de la vereda San Sebastián, en el municipio de La Plata.

Cabe recordar que, en el municipio de La Plata, se instaló la semana anterior un Puesto de Mando Unificado por parte de las autoridades militares y administrativas, con el fin de proteger a la población civil que ha sido objeto de amenazas y presiones por parte del frente Hernando González Acosta de las Farc.