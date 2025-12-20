En vivo
Gobierno reconoció fallas de seguridad tras ataques terroristas en Buenos Aires, Cauca y Aguachica

Gobierno reconoció fallas de seguridad tras ataques terroristas en Buenos Aires, Cauca y Aguachica

Como respuesta a los atentados en Cauca y Cesar, el Gobierno anunció correctivos urgentes, refuerzo militar y una inversión de 49 billones de pesos que busca fortalecer la capacidad de seguridad y anticiparse a nuevas acciones terroristas.

