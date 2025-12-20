En vivo
Paz

¿Está fracasando la paz total? Así está el panorama de seguridad en Colombia al cierre de 2025

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, habló sobre el complejo panorama de seguridad que enfrenta Colombia al cierre de 2025, marcado por una ofensiva violenta del ELN, el fortalecimiento de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y la expansión de otros grupos armados ilegales en varias regiones del país.

