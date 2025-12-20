En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Pastor acabó con la vida de hombre tras presunto disparo accidental: "Está en el cielo"

Pastor acabó con la vida de hombre tras presunto disparo accidental: "Está en el cielo"

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el proyectil impactó directamente en su pecho, causándole la muerte de manera inmediata.

Publicidad

Publicidad

Publicidad