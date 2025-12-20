Pastor acabó con la vida de hombre tras presunto disparo accidental: "Está en el cielo"

La Policía Civil de São Paulo adelanta una investigación por homicidio culposo tras la muerte del empresario Marcelo Tokuda, de 51 años, quien falleció luego de recibir un disparo, presuntamente accidental, en un club de tiro ubicado en el barrio Mandaqui, al norte de la ciudad. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no hay indicios de intención criminal en el hecho.

El responsable del disparo fue identificado como Samyr Enos de Almeida, un pastor evangélico de 65 años y líder del Ministerio Moriá, quien manipulaba un arma de fuego dentro del establecimiento. Según su versión ante los investigadores, el disparo se produjo por un error técnico: aunque había cambiado el cargador por uno vacío antes de salir de su vivienda, no verificó si aún quedaba una bala, la cual se accionó de forma involuntaria.

El hecho ocurrió en la entrada del club, justo cuando Tokuda ingresaba al lugar cargando dos maletas. En ese momento, el proyectil impactó directamente en su pecho, causándole la muerte de manera inmediata. Cámaras de seguridad registraron la reacción de los presentes y del propio pastor, quienes intentaron auxiliar a la víctima mientras llegaban los servicios de emergencia.

Sin embargo, los paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento en el sitio. Tras lo ocurrido, el pastor Almeida, quien no tiene antecedentes judiciales, fue dejado en libertad luego de pagar una fianza equivalente a 30 salarios mínimos, y continuará el proceso judicial sin medida de aseguramiento.



Paralelamente, la investigación también apunta a determinar un posible incumplimiento de los protocolos de seguridad del club, en particular por el manejo de armas cargadas fuera de las zonas autorizadas para su uso.