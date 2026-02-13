"Lo del Consejo de Estado es inhumano": mintrabajo sobre suspensión del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó como "inhumana" y "sorprendente" la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo del 23.7 % para el año 2026. Según el funcionario, el alto tribunal ignoró los términos procesales y puso en riesgo el ingreso de millones de colombianos que ya perciben lo que el Gobierno denomina un "salario vital".

En una entrevista con Mañanas Blu, Sanguino denunció que la justicia administrativa tomó la decisión antes del 24 de febrero, fecha límite que tenía el Ejecutivo para presentar sus argumentos técnicos. "Es jugar con los sueños y los ingresos de la gente desde los cómodos sueldos que se ganan los magistrados", afirmó el ministro, señalando que la medida impacta directamente a soldados, aprendices del SENA y médicos internos.

El jefe de la cartera laboral defendió la cifra del 23.7 %, argumentando que no se trata de una decisión caprichosa, sino de un modelo de redistribución del ingreso respaldado por la OIT. Sanguino aseguró que, tras un mes de vigencia del aumento, no se han registrado los efectos inflacionarios ni la pérdida masiva de empleos que sectores empresariales vaticinaban.

Costo de vida/ Foto de referencia Foto: Blu Radio

¿Qué deben hacer las empresas con el pago de la quincena?

Ante la incertidumbre jurídica generada por el auto del Consejo de Estado, el ministro Sanguino envió un mensaje de calma a los empleadores respecto a la liquidación de nómina inmediata. El funcionario instó a las empresas a mantener el pago con el aumento del 23.7 %, mientras el Gobierno agota los recursos legales.



"Yo les aconsejo que calculen la nómina como la calcularon en enero, porque vamos a defender como gato boca arriba el salario vital de los trabajadores", enfatizó Sanguino.

Para el Gobierno, esta suspensión representa un nuevo episodio de lo que consideran un "bloqueo institucional" por parte de las cortes y organismos de control. Sanguino sugirió que la decisión tiene matices políticos, especialmente a tres semanas de las elecciones, y advirtió que el Ejecutivo no descarta acciones como una "tutelatón" para proteger lo que consideran un derecho adquirido de los trabajadores colombianos.