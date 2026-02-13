Así reaccionan los sectores políticos a decisión del Consejo de Estado frente al aumento del mínimo

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto del Gobierno que aumentó el salario mínimo por encima del 23% para el 2026. La decisión ha generado diferentes reacciones políticas, desde la bancada del Gobierno están convocando a movilizaciones.

"Me parece lo más conchudo, personas de más de 50 millones de pesos como son los magistrados nunca pierden un peso, nunca se rebajan nada, no pierden nada de poder, pero les molesta ver que el pueblo colombiano por primera vez tenga algo de justicia en el salario mínimo", dijo el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo.

Por su parte el candidato presidencial del Pacto, Iván Cepeda, aseguró que la decisión del Consejo de Estado es arbitraria y regresiva y pidió apoyar al Gobierno.

"Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia", dijo Cepeda.



Por su parte el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático no se opone a un buen salario.

"No nos oponemos al aumento del salario, nos oponemos a la carga de impuestos, al desgreño, corrupción, violencia, a la parálisis de inversión y de creación de empleo. Buen salario y menos impuestos a los emprendedores", agregó Uribe.

Y el candidato de la Gran Consulta por Colombia Mauricio Cárdenas le hizo una propuesta a sus compañeros de coalición.

"La Sección Segunda del Consejo de Estado acaba de suspender el incremento del salario mínimo del 23%. Mi propuesta es clara: debemos defender ese aumento salarial. Eso significa bajarles la carga tributaria, reducir impuestos y aliviar costos para que ese salario se pueda pagar. No a la suspensión del aumento; sí al pago del incremento salarial, pero generando las condiciones para que los empleadores puedan cumplir", agregó Cárdenas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, agregó que "duele que cuando por fin millones de trabajadores sienten un alivio real en su mesa, una decisión judicial ponga en pausa ese avance".

Por su parte el candidato a la presidencia Mauricio Lizcano anunció una tutela contra el Consejo de Estado.

"Los derechos adquiridos de los trabajadores son intocables, ese aumento ya se pagó en el primer mes. No se puede a través de una medida provisional atacar los derechos adquiridos de los trabajadores, así lo ha dicho la Corte Constitucional”, dijo Lizcano.