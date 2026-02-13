En vivo
Visita de Delcy Rodríguez a Colombia no está confirmada

Visita de Delcy Rodríguez a Colombia no está confirmada

El Gobierno colombiano informó que lo que sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero.

