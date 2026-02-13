Madecentro mantendrá el aumento del salario mínimo en la empresa "pase lo que pase"

El Grupo Empresarial Madecentro confirmó que mantendrá el aumento del 23 % del salario mínimo para sus empleados, incluso si el Gobierno, la Corte o el Consejo de Estado deciden reducir ese porcentaje en el futuro.

El gerente de la compañía, Dimas Tobón, explicó en entrevista con Blu Radio que el incremento salarial ha tenido un impacto significativo en los costos operativos, pero aseguró que la empresa ya había proyectado ese escenario y realizado los ajustes financieros necesarios. A pesar de que, como empresa, les convendría una reducción del salario, tomaron la decisión de apoyar a sus trabajadores y mantener los salarios estables.

“Hemos decidido apoyar a nuestros empleados y pase lo que pase, vamos a mantener esos salarios estables. Esto afectaría a 2.666 empleados en Madre Centro y a 595 en RTA Design. La nómina no se ha tocado, por el contrario, nosotros estamos en un proceso de extensión. Lo que hicimos es tratar de reducir, de ser más eficientes, reducir costos por otros rumbos y definitivamente algo de precio hubo que transferir, pero no de manera importante”, indicó.

Sobre la suspensión provisional del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, el directivo afirmó que los jueces están cumpliendo su labor institucional, pero consideró que el aumento debería mantenerse.



Finalmente, frente a los llamados de sindicatos a movilizaciones para evitar una reducción del salario, Madecentro señaló que no ve necesarias las protestas y que lo más conveniente es avanzar en una mesa de diálogo entre empresarios, Gobierno y trabajadores.

